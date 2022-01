Donauwörth

12:36 Uhr

Zwei Unfälle am Berger Kreuz in Donauwörth

An der neu gestalteten Kreuzung am Berger Kreuz in Donauwörth hat es jüngst zwei Mal gekracht. Was genau passiert ist.

An der vor kurzem neu gestalteten Kreuzung zwischen B25 und B2 in Donauwörth-Berg hat es jüngst erneut Unfälle gegeben. Zum einen landete eine 21-jährige Nürnbergerin am Berger Kreuz in Donauwörth mit ihrem Wagen in der Leitplanke. Sie war auf der Bundesstraße 2 in Richtung Augsburg unterwegs, als sie auf Höhe der Abfahrt zur B 25 aus noch unbekannten Gründen alleinbeteiligt nach links abkam und in die dortige Leitplanke prallte. An ihrem Wagen wurde dadurch die gesamte Fahrerseite verkratzt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 5.000 Euro. Die Frau blieb unverletzt, berichtet die Polizei Donauwörth. Autofahrer fährt am Berger Kreuz einem anderen Wagen hinten auf A Montagmorgen war ein 41-jähriger Autofahrer mit seinem Auto auf der Bundesstraße 2 von Nürnberg kommend in Richtung Augsburg unterwegs. Am Berger Kreuz übersah der Mann, dass eine 23-jährige Pappenheimerin ihren Wagen aufgrund der dortigen Vorfahrtsregelung an der Ausfahrt bis zum Stillstand abbremsen musste. Die Vorfahrtsregelung am Berger Kreuz wurde im Oktober 2021 neu geregelt. Foto: Wolfgang Widemann Er prallte der Frau ins Heck, wodurch laut Polizei ein Schaden von geschätzten 3.000 Euro entstand. Beide Unfallbeteiligte gaben den aufnehmenden Beamten vor Ort an, unverletzt geblieben zu sein. Der Auffahrer wurde gebührenpflichtig verwarnt. (AZ)

Themen folgen