Auto prallt bei Unfall gegen die Arbeitsagentur

Eine Autofahrerin verursacht einen Unfall in Donauwörth. Ein Pkw prallt dabei gegen ein Gebäude.

Ein einigermaßen spektakulärer Verkehrsunfall hat sich laut der Polizei am Dienstag um 16.13 Uhr, in der Zirgesheimer Straße in Donauwörth zugetragen. Eine 60-Jährige wollte mit ihrem Auto vom Grundstück der Agentur für Arbeit in den fließenden Verkehr einfahren. Dabei übersah die Frau einen von links nahenden Pkw, den ein 20-Jähriger steuerte.

Durch den heftigen Anprall schleuderte der Pkw des Mannes von der Fahrbahn über den Gehweg und gegen die Fassadenwand der Arbeitsagentur. Glücklicherweise war dort zum Unfallzeitpunkt kein Fußgänger. Beide Unfallbeteiligte gaben an, unverletzt zu sein. Es entstand ein Sachschaden von geschätzten 15.000 Euro. Der Wagen des 20-Jährigen musste abgeschleppt werden. Neben Polizei, Notarzt und Rettungsdienst waren 15 Einsatzkräfte der Donauwörther Feuerwehr vor Ort. Bis zur Beendigung der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen in der Zirgesheimer Straße. (AZ)