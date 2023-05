Auto rollt beim Anfahren nach hinten: Unfall

Eine Rentnerin verursacht beim Anfahren mit ihrem Auto in Donauwörth einen Unfall.

Beim Anfahren am Berg hat eine Seniorin in Donauwörth einen Unfall verursacht. Wie die Polizei berichtet, würgte die 84-Jährige am Donnerstag gegen 10.30 Uhr auf dem Platz vor der Heilig-Kreuz-Kirche den Motor ihres Autos ab. Dabei blieb sie aber auf der Kupplung. Der Wagen rollte nach hinten und prallte rückwärts gegen einen geparkten Pkw. Dabei entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 5000 Euro. Die Fahrerin blieb unverletzt. (AZ)

