Auto schleudert bei Binsberg in die Leitplanke

Ein 23-Jähriger hat am Freitagabend einen Unfall wegen überhöhter Geschwindigkeit verursacht. Nun erwartet ihn eine Bußgeldanzeige.

Weil ein junger Mann am Freitag zu schnell auf der B25 unterwegs war, hat er einen Unfall verursacht. Gegen 15 Uhr geriet der 23-Jährige auf Höhe Binsberg wegen nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und schleuderte einige hundert Meter in das Bankett. Dabei überfuhr er mehrere Leitpfosten, ein Verkehrszeichen und prallte anschließend links in die Leitplanke. Dort kam der schwer beschädigte Tesla schließlich auf der Straße wieder zum Stehen. Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt. Das Auto musste allerdings abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Schaden von über 20.000 Euro. Den Unfallfahrer erwartet laut Polizei nun eine Bußgeldanzeige. (AZ)