Auto stößt beim Ausparken mit anderem zusammen

Auf einem Behördenparkplatz in der Donauwörther Sallingerstraße ereignete sich am Mittwoch um 10.15 Uhr ein Verkehrsunfall. Nach Angaben der Polizei wollte ein 78-jähriger Harburger dort rückwärts aus einer Parklücke ausfahren und übersah dabei einen hinter sich fahrenden Pkw, an dessen Steuer ein 47-jähriger Tapfheimer saß. Die beiden Autos stießen zusammen. Beide Männer blieben unverletzt. Es entstand Gesamtschaden von etwa 1500 Euro. (AZ)