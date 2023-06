Auto stößt mit Radfahrer in Donauwörth zusammen

In Donauwörth kommt es zu einem Unfall mit einem Auto und einem Radfahrer. Der Radler muss ins Krankenhaus.

Ein Autofahrer ist in Donauwörth mit einem Radfahrer zusammengestoßen. Wie die Polizei berichtet, missachtete der 20-jährige Radler die Vorfahrt des Pkw am Kreuzungsbereich zwischen Gartenstraße und Dietrichstraße. Der Unfall ereignete sich am Mittwoch gegen 15.40 Uhr. Der junge Mann stürzte durch die Kollision und zog sich Verletzungen am linken Bein sowie an der Hand zu. Ein Rettungswagen brachte ihn zur medizinischen Behandlung in eine naheliegende Klinik. Es entstand ein Schaden von schätzungsweise 3000 Euro. (AZ)

Lesen Sie dazu auch