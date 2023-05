Auto streift bei Unfall einen geparkten Pkw in Donauwörth

Mitten in Donauwörth hat sich ein Verkehrsunfall ereignet. Es entsteht Blechschaden.

Bei einem Unfall in der Sonnenstraße in Donauwörth ist am Dienstagnachmittag ein Schaden von schätzungsweise 4000 Euro entstanden. Verursacher war laut Polizei ein 30-Jähriger, der mit seinem Auto die Beifahrerseite eines ordnungsgemäß geparkten Pkw streifte. Dieser gehört einer Anwohnerin. (AZ)