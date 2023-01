Auto wird auf Supermarkt-Parkplatz in Donauwörth angefahren

Am Freitag wurde auf dem Parkplatz vor einem Donauwörther Supermarkt ein Auto angefahren. Die Polizei sucht nun nach dem Verursacher.

Ein silberner Ford Kuga ist am Freitagmittag auf dem LIDL-Parkplatz in der Artur-Proeller-Straße angefahren worden. Dort war das Fahrzeug zwischen 13.45 Uhr und 14.05 Uhr abgestellt. In dieser Zeit fuhr ein anderes Auto gegen die hintere Stoßstange und entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit, ohne den Vorfall zu melden. Der Schaden am Ford wird auf rund 800 Euro beziffert. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Donauwörth unter Telefon 0906/706670 in Verbindung zu setzen. (AZ)