Auto wird im Parkdeck der Donau-Meile angefahren

Nachdem der Radkasten eines geparkten Mercedes in Donauwörth beschädigt wurde, meldete sich kein Verursacher. Die Polizei bittet um Hinweise.

Am Donnerstagmorgen hatte eine Frau ihren silberfarbenen Mercedes Viano im Parkdeck der Donau-Meile in Donauwörth geparkt. Als sie zurückkam, stellte sie laut Polizei am hinteren rechten Radkasten einen tiefen Kratzer fest. Der Schaden beläuft sich auf geschätzte 1500 Euro. Ein Verursacher oder eine Verursacherin meldete sich nicht. Die Polizei Donauwörth ermittelt wegen Unfallflucht und sicherte Fremdlack am Wagen. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 zu melden. (AZ)