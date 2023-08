Auto wird in Donauwörth mutwillig zerkratzt

Ein geparktes Auto wurde in Donauwörth mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Die Polizei sucht nun nach möglichen Zeugen.

In der Zeit zwischen Donnerstag, 18 Uhr und Freitag, 13 Uhr ist ein Auto in Donauwörth zerkratzt worden. Eine 19-Jährige hatte einen schwarzen Ford in der Offizial-Schmid-Straße bei der dortigen Bäckerei abgestellt und anschließend am Parkplatz in der Kapellstraße 38. Als sie nach dem Einkauf zu ihrem Auto zurückkehrte, bemerkte sie an der rechten Fahrzeugseite Kratzer, die wohl mutwillig mit einem spitzen Gegenstand zugefügt worden sind. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Donauwörth unter Telefon 0906/70667-0 zu melden. (AZ)