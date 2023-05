Auto wird vor Drogeriemarkt in Donauwörth angefahren

Auf dem Parkplatz vor dem Drogeriemarkt DM ist am Freitag ein Auto angefahren worden. Dabei entstand ein höherer Schaden.

Ein unbekannte Person hat am Freitag vor dem Drogeriemarkt DM in Donauwörth ein Auto angefahren. Im Zeitraum zwischen 5.50 Uhr und 14.26 Uhr war dort das Auto einer 29-jährigen in der Kaiser-Karl-Straße 5 beim dortigen DM geparkt. Als die Geschädigte zu ihrem Fahrzeug zurückkam, stellte sie Unfallschäden an ihrem Auto fest.

Polizei sucht nach möglichen Zeugen

Der Schaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher hatte sich, ohne die nötigen Feststellungen zu ermöglichen, unerlaubt vom Tatort entfernt. Ein Strafverfahren wurde daher eingeleitet. Zeugen werden gebeten, sich unter 0906 / 70 66 70 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (AZ)