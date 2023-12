Autofahrer alkoholisiert in Donauwörth unterwegs

Bei einer Routinekontrolle wurde am Freitag ein junger Mann in Donauwörth alkoholisiert erwischt. Er durfte nicht mehr weiterfahren.

Ein alkoholisierter Autofahrer wurde am Freitag in Donauwörth aus dem Verkehr gezogen. In der Gartenstraße wurde der 22-Jährige in der Gartenstraße kontrolliert. Dabei stellten die Polizisten Alkoholgeruch fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest zeigte schließlich auf der Dienststelle eine Atemalkoholkonzentration von rund 0,7 Promille. Daraufhin durfte der junge Mann nicht mehr weiterfahren. (AZ)