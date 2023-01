Donauwörth

Autofahrer aufgepasst: Warum die Stadt Donauwörth jetzt selbst blitzt

Auch die Kommunen dürfen blitzen. Donauwörth wird dies in Zukunft auch tun - das hat der Stadtrat am Montag beschlossen.

Plus Die Stadt will in Zukunft Temposünder selbst zur Kasse bitten. Der Stadtrat hat eine kommunale Verkehrsüberwachung beschlossen. Was mit den Einnahmen passiert.

Von Thomas Hilgendorf Artikel anhören Shape

Nicht nur die Polizei, sondern auch die Stadt Donauwörth wird in Zukunft selbst Temposündern auf der Spur sein. Die Kommune will selbst Blitzer aufstellen lassen und Rasern damit Einhalt gebieten. Das hat der Stadtrat am Montagabend beschlossen. Ein Kommunalunternehmen mit Namen Verkehrsüberwachung Schwaben-Mitte führt künftig sporadisch im Auftrag der Stadt Geschwindigkeitskontrollen an vordefinierten Messstellen durch, die zuvor mit der Polizei abgestimmt werden.

