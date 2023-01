Autofahrer bedrängt Verkehrsteilnehmer auf der B2

Ein unbekannter Autofahrer nötigt bei Donauwörth auf der B2 einen Allgäuer sowie andere Verkehrsteilnehmende. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein Verkehrsrowdy ist am Mittwochvormittag zwischen Donauwörth und Kaisheim negativ aufgefallen. Ein Allgäuer war am Mittwoch mit seinem weißen Fiat Ducato auf der B2 in Richtung Kaisheim unterwegs, als ein Unbekannter mit einem Audi dicht auffuhr und mehrmals Lichthupe gab. Schließlich überholte das Auto mit Günzburger Zulassung trotz Verbot und mit überhöhter Geschwindigkeit. Nach Angaben der Polizei kam der Allgäuer selbstständig zur Polizeiinspektion Donauwörth, um Strafanzeige gegen den bislang Unbekannten zu erstatten. Der 56-Jährige berichtete zudem, dass am Mittwochvormittag auch andere Verkehrsteilnehmende auf der Bundesstraße von dem grauen Audi A8 bedrängt wurden. Etwaige weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Inspektion in Verbindung zu setzen. (AZ)