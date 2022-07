Autofahrer flüchtet nach Sturz von Rollerfahrerin in Donauwörth

Eine dreiste Unfallflucht hat sich ein Autofahrer in Donauwörth geleistet. Der Unbekannte steigt An der Westspange einfach wieder in seinen Wagen.

Ein Autofahrer hat am Donnerstag in Donauwörth den Sturz einer Motorroller-Fahrerin ausgelöst - und sich aus dem Staub gemacht. Nach Auskunft der Polizei passierte dies um 17.25 Uhr auf der Straße An der Westspange. Der Fahrer des größeren Wagens - eventuell ein braun-metallic-farbener BMW - bog von einem Asia-Imbiss nach links auf die Straße in Richtung Kaufland ein, übersah jedoch die 51-Jährige auf ihrem Roller. Die Frau musste eine Vollbremsung hinlegen, stürzte dabei aber und verletzte sich leicht. An dem Zweirad entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Der Verursacher hielt zunächst an und stieg aus. Ohne irgendeine Hilfe zu leisten, begab er sich wieder in seinen Pkw und fuhr davon.

Die Polizeiinspektion Donauwörth bittet um Hinweise. Telefon: 0906/706670. (AZ)