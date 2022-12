Autofahrer in Donauwörth ist benebelt und hat Drogen dabei

Die Polizei hat in Donauwörth einen 19-Jährigen erwischt, der unter Drogeneinfluss mit dem Auto gefahren ist. Das war aber nicht alles. Flucht dauert nur kurz.

Den richtigen Riecher hatte eine Streife der Polizei in der Nacht auf Freitag in Donauwörth. Die Beamten stoppten einen Autofahrer, der nicht nur unter dem Einfluss von Drogen stand, sondern auch solche im Wagen mit sich führte. Der Verdächtige flüchtete, konnte aber ausfindig gemacht werden.

Die Polizei hielt den 19-Jähriger in der Zirgesheimer Straße an, um ihn zu kontrollieren. Der Fahrer stand sichtlich unter Rauschgifteinfluss. Deshalb ergriffen die Gesetzeshüter weitere Maßnahmen – und fanden in dem Pkw Rauschgift. Dem 19-Jährigen wurde die Sache anscheinend zu heiß. Er rannte plötzlich weg. Nach kurzer Zeit konnte der junge Mann jedoch durch hinzugezogene Einsatzkräfte festgenommen werden. Im Wagen wurden rund 45 Gramm Marihuana aufgefunden. Gegen den 19-Jährigen laufen Ermittlungen wegen Führens eines Kraftfahrzeugs unter Drogeneinfluss und Verstößen nach dem Betäubungsmittelgesetz. (AZ)