Autofahrer in Donauwörth zum zweiten Mal unter Drogen

Die Polizei kontrolliert einen 22-Jährigen. Der hat offenbar Rauschgift konsumiert. Das hat jetzt Konsequenzen.

Möglicherweise lange Zeit auf seinen Führerschein verzichten muss ein junger Mann aus Donauwörth, der nun zum zweiten Mal unter Drogeneinfluss mit dem Auto gefahren ist - und von der Polizei erwischt wurde. Eine Streifenbesatzung kontrollierte den 22-Jährigen am Sonntagnachmittag in der Dillinger Straße. Der Fahrer war auffällig nervös und zittrig. Er erzählte den Beamten, dass er vor einiger Zeit eine Anzeige wegen "Drogen im Straßenverkehr" erhalten habe. Daraus habe der 22-Jährige aber anscheinend nichts gelernt, so die Inspektion Donauwörth in ihrem Pressebericht. Denn: Ein freiwilliger Schnelltest reagierte positiv auf Rauschgift. Die Folgen: eine Blutabnahme und eine neuerliche Anzeige. Über die Strafe entscheiden jetzt die Behörden. (AZ)