Autofahrer ist angetrunken, aber nicht angegurtet in Donauwörth unterwegs

Weil er in Donauwörth ohne Gurt unterwegs ist, fällt der Mann der Polizei auf. Nun muss er mit einem Fahrverbot rechnen.

In der Dillinger Straße in Donauwörth bemerkte eine Streife laut Polizei am Dienstagnachmittag einen 32-Jährigen, der im Auto unterwegs war, ohne angegurtet zu sein. Die Beamten kontrollierten den Mann und bemerkten Alkoholgeruch. Grund für einen Atemalkoholtest. Der ergab 0,7 Promille. Laut Polizei muss der Fahrer nun mit einem Bußgeld, Fahrverbot und Punkten in Flensburg rechnen. (AZ)