Autofahrer ist betrunken in Donauwörth unterwegs

Bei einer Verkehrskontrolle erwischten Beamte einen 42-Jährigen, der mit über 0,5 Promille in der Zirgesheimer Straße unterwegs war. Der Mann wurde angezeigt.

Ein 42-Jähriger Autofahrer ist am Montagnachmittag bei einer Verkehrskontrolle in der Zirgesheimer Straße in Donauwörth betrunken erwischt worden. Der Fahrer hatte laut Angaben der Polizei Donauwörth eine deutliche Fahre. Ein freiwilliger Alkoholtest ergab vor Ort einen Wert von knapp 0,75 Promille.

Ein Test bestätigte den Verdacht der alkoholisierten Fahrt in Donauwörth

Der Mann wurde daraufhin angezeigt und mit auf die Dienststelle genommen. Dort wurde laut Angabe der Beamten ein weiterer Test angeordnet, der den Verdacht der alkoholisierten Fahrt bestätigte. Die Beamten nahmen dem Mann daher den Fahrzeugschlüssel ab. (AZ)