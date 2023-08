Autofahrer ist betrunken, ohne Führerschein und zu laut

In Donauwörth fällt ein 18-Jähriger auf dem Festplatz an der Neuen Obermayerstraße auf. Die Polizei greift ein.

Er war betrunken und besitzt keinen Führerschein. Dennoch hat ein Autofahrer am späten Samstagabend in Donauwörth seine Runden gedreht. Das hat nun Folgen.

Wie die Polizei berichtet, beobachtete ein Bürger den Wagen auf dem großen Parkplatz an der Neuen Obermayerstraße und verständigte die Gesetzeshüter. Eine Streifenbesatzung traf gegen 23.30 Uhr einen 18-Jährigen an. Der war, so stellte sich heraus, mit dem Pkw seines Vaters herumgefahren - ohne Licht und mit voll aufgedrehter Musikanlage. Die Beamten fanden heraus, dass der junge Mann keine Fahrlizenz besitzt und deutlich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Schnelltest ergab einen Wert von 0,9 Promille.

Die Staatsanwaltschaft ordnet bei dem 18-Jährigen eine Blutentnahme an

Da es sich bei dem Verdächtigen um einen Ausländer ohne festen Wohnsitz in Deutschland handelt, hielt die Polizei Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft. Diese ordnete eine Blutentnahme an. Es laufen Ermittlungen wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. (AZ)