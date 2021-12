Donauwörth

10:49 Uhr

Autofahrer kracht in Donauwörth frontal gegen Rathaustreppe

Ein betrunkener Mann aus Mertingen ist in der Nacht gegen das Donauwörther Rathaus gefahren. Die Treppe wurde leicht beschädigt.

In der Doppelkurve vor dem Rathaus in Donauwörth hat es mal wieder gekracht. In der Nacht fuhr ein Mertinger frontal gegen die Treppe. Das Auto ist Totalschaden.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 0.20 Uhr ist ein 63-jähriger Mertinger mit seinem Auto frontal gegen die Treppe des Donauwörther Rathauses gekracht. Wie die Polizei meldet, war das Auto des Mannes schon vor dem Unfall einem Zeugen aufgefallen, weil er immer wieder abbremste und dann wieder Gas gab. Am Rathaus übersah er offensichtlich die dortige Kurve und fuhr frontal gegen die Rathaustreppe. Bei Eintreffen der verständigten Streife, befand sich der Mertinger zwar bei seinem Fahrzeug, lief jedoch aufgeregt und laut fluchend ständig um das Auto herum. Der Rettungsdienst versorgte zunächst vor Ort seine leichten Verletzungen, doch den Polizeibeamten fiel eine Fahne des Mannes auf. Mertinger prallt mit Auto gegen Donauwörther Rathaus: 1,1 Promille im Blut Wie sich durch einen durchgeführten Alkoholtest herausstellte, hatte der Mann über 1,1 Promille, weshalb im Krankenhaus eine Blutentnahme durchgeführt und sein Führerschein sichergestellt wurde. Am Fahrzeug des 63-Jährigen entstand wirtschaftlicher Totalschaden und es musste abgeschleppt werden. An der Mauer waren lediglich einige kleinere Mauerteile abgesplittert. Den Mertinger erwartet nun eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Es ist nicht der erste Unfall an der Doppel-Kurve vor dem Rathaus. Immer wieder geschehen dort Auffahrunfälle oder auch Fußgänger wurden dort schon von Autos erfasst. (AZ)

