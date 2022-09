Autofahrer mit 1,1 Promille am Steuer in Donauwörth erwischt

Weil er nicht angeschnallt war, wurde ein 47-Jähriger in Donauwörth von der Polizei angehalten. Dabei fiel den Beamten die Fahne im Auto auf.

Ein Transporterfahrer ist am Mittwochvormittag in der Dillinger Straße in Donauwörth von der Polizei kontrolliert worden. Er war den Beamten aufgefallen, weil er nicht angeschnallt war. Während der Kontrolle bemerkten die Polizisten jedoch einen deutlichen Alkoholgeruch im Wagen. Auf der Dienstelle ergab ein Alkoholtest einen Wert von 1,12 Promille. Daraufhin musste der Mann zur Blutentnahme. Der Führerschein des 47-Jährigen wurde sichergestellt und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet. (AZ)