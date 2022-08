Autofahrer ohne gültige Kennzeichen unterwegs

Als die Polizei einen 37-Jährigen in seinem stoppt, ist dieser höchst erstaunt. Nun erwartet ihn ein Bußgeld von 90 Euro.

Ein 37-jähriger Autofahrer fiel am Dienstag gegen 10.50 Uhr der Donauwörther Polizei auf, weil er mit einem nicht zugelassenen Auto in der Donauwörther Eichgasse unterwegs war. Direkt vor der Polizeiinspektion wurde eine Streife auf den Wagen ohne jedes amtliche Kennzeichen an Front sowie Heck aufmerksam und stoppte den Fahrer, der aus einer Lechgemeinde stammt. Dieser war sichtlich erstaunt und gab an, dass das Autohaus vor der Probefahrt wohl vergessen habe, ihm rote Kennzeichen an den Wagen zu montieren. Die Beamten verboten die Weiterfahrt bis zur Nachlieferung der beiden Kennzeichen. Aufgrund der Gesamtumstände konnte ein strafbarer Kennzeichenmissbrauch ausgeschlossen werden. Den Mann erwartet nun jedoch ein Bußgeld in Höhe von knapp 90 Euro. (AZ)