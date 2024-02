Autofahrer prallt gegen geparkten Mercedes und flüchtet

Die Polizei Donauwörth ermittelt und bittet um Zeugenhinweise. Der Schaden beträgt rund 3000 Euro.

Eine unerfreuliche Überraschung hatte ein 25-jähriger Autofahrer, der seinen schwarzen Mercedes der E-Klasse am Dienstag um 10 Uhr vor einem Anwesen am Zollfeld in Donauwörth-Berg geparkt hatte. In den folgenden Stunden muss ein bislang unbekanntes Kraftfahrzeug gegen den hinteren linken Radkasten des Mercedes geprallt sein und Schaden von geschätzt 3000 Euro verursacht haben. Ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen Unfallflucht wurde eingeleitet. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 an die Polizeiinspektion Donauwörth zu wenden. (AZ)