Autofahrer sind teilweise an Schule und Kindergarten fast 30 km/h zu schnell

Die Verkehrspolizei misst an der Küsterfeldstraße in Höhe des Kindergartens und der Grundschule die Geschwindigkeit der Autos und hat einiges zu beanstanden.

Es waren nur fünf Stunden, in denen die Verkehrspolizei Donauwörth am Donnerstag im 30er Bereich an der Küsterfeldstraße in Höhe des Kindergartens und der Grundschule eine stationäre Geschwindigkeitsmessung durchgeführt hat. Dennoch mussten die Beamten laut Polizei das Tempo von fast 100 Fahrern beanstanden. Von sieben bis 17 Uhr gilt hier Tempo 30. In Richtung Kreisverkehr gibt es sogar ein elektronisches Geschwindigkeitsdisplay, das Fahrern bei der Einfahrt in den 30er-Bereich die aktuelle Geschwindigkeit anzeigt. 98 Autos fuhren in den fünf Stunden zu schnell. 68, die höchstens mit 45 Stundenkilometern unterwegs waren, mussten 50 Euro zahlen. 30 waren mit mindestens 46 km/h unterwegs und bekamen eine Anzeige. Der Fahrer mit dem Tageshöchstwert von 58 Stundenkilometern muss laut Polizei ein Bußgeld von 180 Euro zahlen und bekam einen Punkt in Flensburg oben drauf. (AZ)