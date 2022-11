Autofahrer sitzt mit 1,8 Promille hinter dem Steuer

Der Mann war einem anderen Autofahrer durch unsichere Fahrweise aufgefallen.

Ein Autofahrer in Donauwörth fiel am Montagfrüh durch sehr unsichere Fahrweise einem anderen Verkehrsteilnehmer auf. Der verständigte gegen 6.45 Uhr die Polizei. In der Industriestraße stoppten die Beamten dann den beschriebenen Wagen eines 30-Jährigen aus Nordendorf. Da der Mann deutlich alkoholisiert wirkte, wurde vor Ort ein Atemtest durchgeführt, der knapp 1,8 Promille ergab. Die Beamten stellten Führerschein und Autoschlüssel sicher und veranlassten eine ärztliche Blutentnahme. Der 30-Jährige räumte die Straftat sofort ein und ließ sich von seinem Vater auf der Polizeiwache abholen. (AZ)