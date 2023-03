Autofahrer steuert auf Fußgängerin zu und weicht erst im letzten Moment aus

In Höhe der Donaumeile in Donauwörth überquerte eine 82-Jährige die Straße. Dabei wäre es fast zum Zusammenstoß mit einem Pkw gekommen.

Ein Autofahrer gefährdete am Donnerstagvormittag eine Fußgängerin, die die Straße überquerte, und wich erst im letzten Moment aus, um einen Unfall zu vermeiden. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Vorfall kurz vor 11 Uhr, als eine 82-Jährige von der Donaumeile aus über die Dillinger Straße gehen wollte. Sie benutzte dazu nicht den offiziellen Zebrastreifen, sondern eine in der Nähe fälschlicherweise angebrachte Furtmarkierung. Der bislang unbekannter Lenker eines Pkws fuhr auf die Frau zu und verringerte sein Tempo nicht, sondern steuerte erst kurz vor der Seniorin bei unverminderter Geschwindigkeit sein Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn. Der Abstand zur Fußgängerin betrug den Erkenntnissen zufolge deutlich unter einem Meter. Die Seniorin erschrak, blieb jedoch ansonsten unverletzt. Wer sachdienliche Hinweise zu diesem Fahrer eines schwarzen VWs zur Tatzeit geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen. (AZ)

Lesen Sie dazu auch