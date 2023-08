Autofahrer stößt Vesparoller in Donauwörth um

Ein Autofahrer prallt in Donauwörth gegen einen Roller. Die Polizei verwarnt den Unfallverursacher.

Bei einem Unfall in Donauwörth hat ein Autofahrer einen Roller beschädigt. Laut Polizei übersah der 33-Jährige am Mittwoch um 12.50 Uhr das Kleinkraftrad. Dieses war im Parkdeck der Donau-Meile in der Dillinger Straße abgestellt. Der Autofahrer prallte gegen die Vespa, durch die Kollision fiel der 125er-Roller auf den Asphalt. Es entstand ein Schaden von schätzungsweise 3000 Euro. Die Polizei verwarnte den Unfallverursacher gebührenpflichtig. (AZ)

