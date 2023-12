Autofahrer tankt in Donauwörth, ohne zu bezahlen

Die Polizei bittet um Hinweise auf den Unbekannten. Der Schaden beträgt 84 Euro.

Bereits am Donnerstag vergangener Woche gegen 13 Uhr hatte ein bislang unbekannter Autofahrer seinen orangefarbenen SUV an der Tankstelle in der Bürgermeister-Hefele-Straße getankt und war anschließend, ohne zu bezahlen, weitergefahren. Dadurch ist finanzieller Schaden in Höhe von 84 Euro entstanden. Die Polizeiinspektion Donauwörth wertet aktuell die gesicherten Videoaufzeichnungen aus und nimmt Hinweise unter der Nummer 0906/706670 entgegen. (AZ)