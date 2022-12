Autofahrer unter Alkohol macht für Rettungsdienst Platz: Unfall

Ein 30-Jähriger baut in Donauwörth einen Unfall. Der hat für den Mann strafrechtliche Folgen.

Blöd gelaufen: Ein unter Alkoholeinfluss stehender Autofahrer hat am Montag in Donauwörth einem Rettungswagen Platz machen wollen, baute dabei aber einen Unfall und hat jetzt eine Strafanzeige am Hals.

Nach Angaben der Polizei war der 30-Jährige um etwa 10.20 Uhr in der Kapellstraße unterwegs. Bei stockendem Verkehr wollte der Mann einem mit Blaulicht nahenden Sanka nicht im Wege stehen, rangierte zurück, schätzte jedoch den Abstand zu einem anderen Pkw falsch ein und prallte gegen diesen. Als die Polizei den Unfall aufnahm, bemerkten die Beamten, dass der 30-Jährige eine "Fahne" hatte. Ein Alkomattest brachte ein Ergebnis von knapp 0,9 Promille. Der Autofahrer musste sich einer Blutentnahme unterziehen und sich wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr strafrechtlich verantworten. (AZ)