Autofahrer unter Alkoholeinfluss in Donauwörth unterwegs

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde ein 43-Jähriger von der Polizei kontrolliert. Die Beamten stellten fest, dass der Mann alkoholisiert am Steuer saß.

Ein 43-Jähriger ist in der Nacht von Freitag auf Samstag in Donauwörth alkoholisiert am Steuer gesessen. Wie die Polizei Donauwörth mitteilt, wurde er um 2.41 Uhr mit seinem Auto an der Umkehr in Donauwörth einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Die Beamten stellten dabei eine Alkoholfahne bei dem Mann fest. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von knapp 0,7 Promille. Der Autofahrer durfte anschließend nicht mehr weiterfahren, ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet. Den 43-Jährigen erwartet nun ein Bußgeld sowie ein Fahrverbot. (dz)