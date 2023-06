Autofahrer verursacht in Donauwörth Unfall beim Rangieren

Ein Pkw-Fahrer stößt in Donauwörth beim Rangieren gegen ein anderes Auto. Dabei entsteht ein Sachschaden.

Ein Autofahrer hat beim Rangieren einen Sachschaden verursacht. Am Mittwoch, um 23.35 Uhr, stieß ein 38-Jähriger laut Polizei beim Rückwärtsfahren gegen das Auto eines 22-Jährigen. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 3000 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde Alkoholgeruch beim Unfallverursacher wahrgenommen. Ein Atemalkoholtest wies auf eine starke Alkoholisierung hin, die eine Geldstrafe zur Folge hat. Die Polizei ordnete eine Blutentnahme an und unterband die Weiterfahrt. Der Führerschein wurde einbehalten und Strafanzeige erstattet. (AZ)