Autofahrer wechselt Spur, streift anderen Pkw und flüchtet

Ein Autofahrer streift in Donauwörth ein anderes Fahrzeug und macht sich aus dem Staub. Nun sucht ihn die Polizei.

Die Polizei Donauwörth sucht einen Autofahrer, der am Mittwoch einen Unfall verursacht und sich aus dem Staub gemacht hat. Wie die Beamten der PI Donauwörth mitteilen, befand sich eine 18-jährige Monheimerin mit ihrem Auto auf der Neudegger Allee von der Donau-Ries-Klinik her kommend und wartete an der roten Ampel.

Auf der Abbiegespur links daneben in Richtung Westspange wartete ebenfalls ein Pkw-Lenker, der allerdings unbekannt ist. Bei Grünlicht fuhren beide los. Der Wagen auf der Linksabbiegespur zog jedoch unvermittelt nach rechts und bog in Richtung Dillinger Straße ab. Dabei streifte er die Front des Autos der jungen Frau. Der Fahrer hielt an, stieg anschließend aus und besichtigte seinen eigenen Schaden, setzte jedoch zügig seine Fahrt fort, ohne sich um jegliche Pflichten zu kümmern.

Die 18-Jährige wurde beim Anprall leicht verletzt. Vom Unfallverursacher ist lediglich bekannt, dass es sich um einen älteren Mann mit einem grauen Auto handelte. Zeugen werden dringend gebeten, sich mit der Polizei Donauwörth in Verbindung zu setzen. Der Sachschaden beläuft sich auf mindestens 10.000 Euro. (AZ)