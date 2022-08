Autofahrer wird in Donauwörth gleich zweimal bedrängt

Ein 73-Jähriger muss nach eigenen Angaben zweimal stark bremsen, um Unfälle zu vermeiden. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Nötigung.

Ein Autofahrer hat bei der Polizei in Donauwörth gleich doppelt Anzeige erstattet, weil er nach eigenen Angaben am Mittwoch in der Großen Kreisstadt innerhalb weniger Minuten gleich zweimal von anderen Verkehrsteilnehmern bedrängt wurde. Die Gesetzeshüter ermitteln deshalb wegen des Verdachts der Nötigung im Straßenverkehr.

Der erste Vorfall ereignete sich nach den Schilderungen des 73-Jährigen um 14.35 Uhr an der Kreuzung von Berger Vorstadt und Sallingerstraße. Der Senior fuhr auf der Rechtsabbiegespur und wurde links überholt. Er habe stark bremsen müssen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Der Unbekannte im anderen Wagen – einem blauen Opel mit DON-Kennzeichen, habe ihm auch den Mittelfinger gezeigt.

Nur fünf Minuten später wurde der Rentner auf der Westspange auf der Abbiegespur zur Neurieder Straße erneut links überholt. Der andere Pkw-Fahrer, der einen braunen Mercedes gesteuert habe, sei knapp vor ihm eingeschert. Erneut musste der Donauwörther auf die Bremse treten. Die örtliche Inspektion hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich zu melden, Telefon: 0906/706670. (AZ)