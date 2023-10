Autofahrer wird mit 154 Stundenkilometern bei Donauwörth geblitzt

Die Verkehrspolizeiinspektion Donauwörth misst auf der Umgehung Donauwörth die Geschwindigkeiten. Fünf Fahrer müssen jetzt das Auto stehen lassen.

600 Euro Bußgeld muss der Schnellste bezahlen: Ein Autofahrer ist am Sonntag auf der Umgehung Donauwörth im Bereich der Hangbrücke mit 154 Stundenkilometern geblitzt worden. Die Verkehrspolizeiinspektion hatte von 11 bis 17.15 Uhr in Fahrtrichtung Augsburg die Geschwindigkeiten gemessen. 3878 Fahrzeuge fuhren durch die Messstelle. 164 Fahrzeuge waren zu schnell, davon 96 im Verwarnungsbereich und 68 im Anzeigenbereich. Bei fünf Fahrzeugen lag die gemessene Geschwindigkeit über 146 Stundenkilometern, was neben dem Bußgeld in der Regel ein Fahrverbot von einem Monat beinhaltet. (AZ)