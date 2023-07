Autofahrer zahlt Rechnung an Tankstelle nicht

In Donauwörth zapft ein Unbekannter Benzin, zahlt aber nur Zigaretten. Der Täter hatte einen weißen VW Golf.

Ein Unbekannter hat am Montag an der Tankstelle am Kaufland in Donauwörth für rund 60 Euro Benzin gezapft, jedoch die Rechnung nicht beglichen. Wie die Polizei berichtet, betrat der etwa 30-Jährige um 15.15 Uhr nach dem Tanken den Verkaufsraum, bezahlte aber nur Zigaretten und ein Getränk.

Der Gesuchte trug ein schwarzes T-Shirt, eine blaue Jeanshose und schwarze Sportschuhe. Er war mit einem weißen VW Golf mit AA-Kennzeichen unterwegs. Die Polizeiinspektion Donauwörth nimmt Hinweise entgegen. Telefon: 0906/706670. (AZ)