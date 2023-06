Autofahrerin baut Unfall beim Ausparken in Donauwörth

Beim Ausparken übersieht eine Frau den Wagen eines anderen Fahrers. Es kommt zu einem Unfall.

Eine Frau hat in Donauwörth einen Unfall beim Ausparken verursacht. Nach Angaben der Polizei wollte eine 61-Jährige am Montag gegen 15 Uhr rückwärts vom Parkplatz vor einer Metzgerei in die Berger Allee einfahren. Dabei übersah sie das herannahende Auto eines 70-Jährigen. Es kam zur Kollision. Dabei entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 3000 Euro. Beide Beteiligte gaben an, unverletzt zu sein. Die Beamten zeigten die Unfallverursacherin an. (AZ)

