Autofahrerin fährt in Donauwörth Fußgängerin an

Eine Linksabbiegerin übersieht in der Bahnhofstraße in Donauwörth eine Fußgängerin. Diese muss nach der Kollision ins Krankenhaus.

Am Mittwochnachmittag wollte eine 21-jährige Auszubildende laut Polizei an der Fußgängerampel vor dem Kaufhaus Woha die Bahnhofstraße überqueren. Eine 79-Jährige, die mit ihrem Auto links abbog, übersah das. Die Donauwörtherin erfasste die junge Frau frontal mit ihrem Auto. Die 21-Jährige kam mit Beinverletzungen per Rettungswagen in die Donau-Ries-Klinik. An dem Wagen wurden durch den Zusammenprall Fahrzeugfront und Motorhaube beschädigt. Der Schaden beträgt 2000 Euro. Die Seniorin wurde laut Polizei wegen Verdachts auf fahrlässige Körperverletzung angezeigt. Da über die Signale der Ampeln unterschiedliche Angaben gemacht wurden, werden Zeugen gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 bei der Polizei Donauwörth zu melden. (AZ)