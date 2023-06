Donauwörth

12:19 Uhr

Autofahrerin fährt nach "Spiegelklatscher" einfach weiter

In Donauwörth streifen sich zwei Autos an den Spiegeln. Ein Augsburger hält an, eine 42-Jährige meldet sich erst später. Gegen sie wird ein Verfahren eingeleitet.

Eine 42-Jährige ist nach einem sogenannten "Spiegelklatscher" einfach weitergefahren. Laut Polizeibericht ereignete sich am Mittwoch, gegen 16.10 Uhr, auf der Donauwörther Industriestraße ein Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr, bei dem die jeweils linken Außenspiegel zweier Pkw zerkratzt wurden. Während ein 39-jähriger Augsburger zur Schadensregulierung anhielt, gab die Unfallgegnerin ihre Personalien nicht an und fuhr weiter. Sie meldete den Unfall im Nachgang telefonisch bei der Polizei Donauwörth. Die Beamten leiteten gegen die 42-Jährige ein Strafverfahren wegen Verdachts auf unerlaubtes Entfernen von der Unfallstelle ein. Die juristische Bewertung obliegt nun der zuständigen Staatsanwaltschaft. (AZ)

