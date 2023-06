Autofahrerin flüchtet nach Unfall auf der Südspange

Ein Auto stößt bei einem Unfall auf der B16 nahe Donauwörth mit einem Motorrad zusammen. Die Verursacherin flüchtet.

Bei einem Unfall auf der Südspange ( B16) bei Donauwörth ist die Verursacherin nach einem Zusammenstoß mit einem Motorradfahrer geflüchtet. Wie die Polizei berichtet, wollte die etwa 45- bis 50-Jährige am Donnerstag um 8.25 Uhr am Kesseldamm von der Industriestraße auf die Bundesstraße einfahren. Die Frau saß in einem weiß-grauen Ford S-Max. Dabei übersah sie den bereits auf der B16 befindlichen Mann auf einem Motorrad. Der 47-Jährige war in Richtung Tapfheim unterwegs.

Bei dem folgenden Ausweichmanöver stürzte der Biker auf den Asphalt, an der Maschine entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 1000 Euro. Die Verursacherin kümmerte sich nicht um den Vorfall und entfernte sich von der Unfallstelle. Ein Zeuge notierte sich das Kennzeichen des Pkw. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein, etwaige weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Inspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen. (AZ)

