Geschädigte fährt nach Unfall einfach weiter

Ein nicht alltäglicher Parkplatz-Unfall passierte am Montag gegen 16.30 Uhr auf einem Großparkplatz im Neurieder Weg in Donauwörth. Wie die Polizei mitteilt, rangierte ein 67-jähriger Autofahrer dort rückwärts aus einer Parklücke und übersah eine hinterhalb querende 63-Jährige in deren Pkw. Es kam zu einem Anstoß in die Beifahrerseite des querenden Wagens mit einem Schaden von geschätzten 8000 Euro. Die Geschädigte fuhr jedoch den aktuellen Erkenntnissen zufolge trotz der Kollision bis zu einem Discountermarkt in der Artur-Proeller-Straße weiter. Dort sprach der Verursacher die 63-Jährige an. Es folgte ein Personalienaustausch mit der Polizei. Die Beamten nahmen zudem ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf unerlaubtes Entfernen vom Unfallort auf. (AZ)

