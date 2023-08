Donauwörth

Autofahrerin parkt mit Ausweis einer Gestorbenen

Der Polizei fällt in Donauwörth zufällig eine Behinderten-Parkausweise-Kopie in einem Auto auf. Was die Besitzerin dazu sagt.

Durch Zufall hat die Polizei in Donauwörth eine Frau erwischt, die ihr Auto offenbar jahrelang mit dem Rollstuhlfahrer-Parkausweis einer Gestorbenen kostenlos in der Stadt abstellte. Einer Fußstreife fiel in der Reichsstraße der offensichtlich kopierte, laminierte Ausweis auf, der auf dem Armaturenbrett eines Wagens lag, der auf dem für Rollstuhlfahrer reservierten Parkplatz stand. Während der Beamte den Sachverhalt aufnahm, erschien die Fahrerin, die augenscheinlich kerngesund war. Sie gab an, die Kopie seit Jahren verwendet zu haben, um kostenfrei parken zu können. Der Original-Ausweis habe einer Angehörigen gehört, die längst gestorben sei. Die Polizei stellte die Kopie sicher und leitete ein Ermittlungsverfahren ein. (AZ)

