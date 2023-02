Autofahrerin verhält sich nach Unfall in Parkhaus vorbildlich

Nach einem Unfall in einem Donauwörther Parkhaus hat eine Autofahrerin richtig reagiert.

Eine Autofahrerin hat sich am Donnerstag bei einem Unfall in Donauwörth vorbildlich verhalten. Wie die Polizei mitteilt, prallte die 30-Jährige um 16 Uhr im Wörnitzparkhaus in der Eichgasse gegen einen geparkten Pkw. Dabei entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 2000 Euro. Die Verursacherin verhielt sich vorbildlich und wartete 30 Minuten an der Unfallstelle. Da keine geschädigte Person erschien, informierte sie die Polizeiinspektion Donauwörth über den Vorfall. Zudem brachte sie einen Hinweiszettel an dem angefahrenen Wagen an. Die Beamten verzichteten auf eine gebührenpflichtige Ahndung. (AZ)

