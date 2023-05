Autofahrerin verursacht Unfall an Ampel in Donauwörth

In Donauwörth baut eine Fahranfängerin einen Unfall. Die junge Frau erhält eine Verwarnung.

Eine 18-jährige Autofahrerin hat in Donauwörth einen Unfall verursacht. Wie die Polizei berichtet, war die junge Frau am Dienstag gegen 7.40 Uhr auf der Artur-Proeller-Straße stadteinwärts unterwegs. Dort übersah sie einen an einer roten Ampel wartenden Pkw und prallte diesem ins Heck. Der Schaden beläuft sich auf schätzungsweise 4000 Euro, beide Beteiligte blieben unverletzt. Die Polizei verwarnte die Auffahrerin gebührenpflichtig. (AZ)

Lesen Sie dazu auch