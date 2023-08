Donauwörth

Autopanne an der Ampel legt Verkehr lahm

An der Ampel schaltet ein Autofahrer den Motor aus. Der springt daraufhin nicht mehr an.

Ein Autofahrer macht an der Ampel in Donauwörth den Motor aus. Als er Grün hat, springt das Auto nicht mehr an.

Zu spürbaren Verkehrsbehinderungen ist es am Donnerstag um die Mittagszeit im Bereich der Kauflandkreuzung an der Westspange gekommen. Ein Autofahrer schaltete dort laut Polizei an der roten Ampel den Motor seines Autos aus. Als der Mann den Wagen wieder starten wollte, misslang dies aufgrund eines technischen Defekts und das Auto blockierte die Weiterfahrt der anderen Verkehrsteilnehmer. Der Mann wählte gegen 11.45 Uhr den polizeilichen Notruf. Die Beamten regelten den Verkehr und sorgten für eine Starthilfe. Um 12.24 Uhr war die Kreuzung wieder frei befahrbar. (AZ)

