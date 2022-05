Autoposer lässt in Donauwörth die Reifen qualmen: Anzeige

Die Polizei hat einen jungen Mann erwischt, der in Donauwörth mit seinem Auto ein zweifelhaftes Spektakel bot. Warum der 20-Jährige belangt wird.

Ein junger Autofahrer, den die Polizei der Autoposer-Szene zurechnet, hat am Dienstagabend in Donauwörth ein zweifelhaftes Spektakel geboten - und hat jetzt Ärger am Hals. Der 20-Jährige ließ gegen 21.50 Uhr im Kreisverkehr an der Dillinger Unterführung im Bereich der Schnellimbisse seinen BMW driften. Mit quietschenden Reifen tat er dies so lange, bis es in dem Kreisel durch die erhitzten Reifen qualmte. Ein Zeuge meldete dies der Polizei. Eine Streifenbesatzung befand sich zufällig in der Nähe und war in kürzester Zeit vor Ort.

Die Beamten trafen den Donauwörther an, kontrollierten ihn und seinen Pkw - und wurden fündig. Sie fanden heraus, dass an dem Wagen LED-Standlichtringe nachgerüstet waren. Die Zusatzlichter sorgten dafür, dass der Gegenverkehr geblendet wurde. Damit war die Betriebserlaubnis für das Auto erloschen. Die Folge: eine Anzeige. Der 20-Jährige wird zudem wegen des unnötigen Lärms belangt, den er verursachte. (wwi, AZ)