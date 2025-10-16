Neues Buch jetzt erschienen: "Donauwörth - Leben am Wasser"

Schon immer prägen die Donau und ihre Nebenflüsse die Lebenswege der Menschen in der ehemaligen Freien Reichsstadt Donauwörth. Sechs Jahre nach ihrem erfolgreichen Buch „Tatort Donauwörth“ legen Gabriele Geiger-Bissinger, Friederike Rieger und Sonja Strobel nun ihr neues Werk vor: „Donauwörth - Leben am Wasser. Wo Geschichte und Geschichten ineinanderfließen.“

In diesem liebevoll gestalteten Buch verweben die Autorinnen wahre Begebenheiten, lebendig erzählte Geschichten, Gedichte, Märchen sowie unbekannte Veröffentlichungen aus historischen Zeitungen und Zeitschriften zu einem faszinierenden Panorama rund um das Leben am Wasser in Donauwörth. So werden etwa neueste Forschungsergebnisse zur „Damenbadeanstalt in der Donau vor 130 Jahren“ vorgestellt – ergänzt durch die fantasievolle Erzählung „Ein Sommer voller Abenteuer“, die sich von Mark Twains „Abenteuer von Tom Sawyer und Huckleberry Finn“ inspirieren ließ. Dabei spielt natürlich die Donau die Hauptrolle – und nicht der Mississippi. Selbst ein Krokodil darf dabei nicht fehlen.

Zerstörerisches Hochwasser vor fast 200 Jahren

Auch tatsächliche historische Ereignisse finden neben unterhaltsamen fiktiven Erzählungen natürlich ihren Platz: Welche Aufregung beispielsweise die Durchreise der kaiserlichen Majestäten Franz Stephan von Lothringen und Maria Theresia vor 280 Jahren in Donauwörth einst auslöste und welches Geheimnis sich hinter den ominösen 129 Tagen verbirgt, wird in der neuen Publikation ebenfalls aufgedeckt. Ebenso eindrucksvoll schildert ein Zeitungsartikel aus dem Jahr 1828 unter der Überschrift „Der Kaibach wütet“ die zerstörerische Kraft der Fluten bei einem Hochwasser vor beinahe 200 Jahren – ein Thema, das bekanntlich bis heute nichts an seiner Brisanz und Aktualität verloren hat.

Umrahmt werden die einzelnen geschichtlichen und literarischen Beiträge von nachdenklichen „Gedankenspielen“ und einem Gedicht zum übergreifenden Thema Wasser. Die lyrischen Zeilen heben die verbindende Kraft dieses Elements noch einmal in poetischer Form hervor.

Buchvorstellung am 6. November 2025

Die Buchvorstellung mit den Autorinnen findet am Donnerstag, 6. November, in der Stadtbibliothek Donauwörth statt. Beginn der abendlichen Lesung ist um 19 Uhr. Unterstützt wird diese Veranstaltung von der City-Initiative Donauwörth (CID), die sich unter anderem für das kulturelle Leben in der Stadt engagiert. Mehr Informationen zu diesem und anderen Themen gibt es unter: www.cid-donauwoerth.de. (AZ)