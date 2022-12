Autos schrammen aneinander

3000 Euro Schaden sind bei einem Zusammenstoß zweier Pkw in Riedlingen entstanden. Doch wer war der Schuldige?

Zwei Autos sind im Donauwörther Ortsteil Riedlingen aneinander entlanggeschrammt. Die beiden waren am späten Donnerstagnachmittag in entgegengesetzter Richtung die Küsterfeldstraße entlanggefahren. Auf Höhe der Einmündung zur Merianstraße streiften sich die Wagen einer 29-jährigen Donauwörtherin und eines 54-jährigen Harburgers mit der jeweiligen Fahrerseite. An beiden Fahrzeugen wurde durch den Anprall die linke Seite zerkratzt und verbeult. Bei dem Wagen des Mannes riss zudem der linke Außenspiegel ab.

Nach Angabe der Polizei wurde niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich laut den Beamten auf circa 3000 Euro. Da vor Ort keiner der Beteiligten angab, wer zu weit links fuhr, belegten die aufnehmenden Polizisten beide mit einem Verwarnungsgeld. (AZ)

