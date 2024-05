Autounfall fordert vier Leichtverletzte

Seniorin am Steuer missachtet die Vorfahrt-Achten-Regel und stößt mit dem Auto einer Fahranfängerin zusammen.

Am Pfingstmontag um 19.10 Uhr, wollte eine 74-jährige Autofahrerin vom Gelände eines Verbrauchermarktes am Neurieder Weg nach links auf die Straße „An der Westspange“ abbiegen. Da die Lichtzeichenanlage außer Betrieb war, galt dort ein Vorfahrt-Achten-Schild. Die Seniorin übersah einen von links herannahenden Wagen, den eine 18-jährige Fahranfängerin steuerte. Durch die folgende Kollision wurden vier Fahrzeuginsassen in den beiden Autos leicht verletzt. Beide Pkw mussten abgeschleppt werden. Es entstand Gesamtschaden von geschätzten 20.000 Euro. Die aufnehmenden Beamten der PI Donauwörth zeigten die Unfallverursacherin wegen Verdachts auf fahrlässige Körperverletzung an. (AZ)