B16 wird für Familientag bei Airbus in Donauwörth gesperrt

Der Familientag bei Airbus in Donauwörth ist ein großes Event. Hierfür wird sogar die B16 gesperrt. Worauf sich nun die Verkehrsteilnehmer einstellen müssen.

Der Familientag bei Airbus Helicopters in Donauwörth ist ein Besuchermagnet. Nach nun zehn Jahren findet am Samstag, 17. September, erstmals wieder dieses Ereignis statt. Der Hubschrauber-Hersteller erwartet zu seiner betriebsinternen Veranstaltung etwa 35.000 Besucher, wie Pressesprecher Jörg Michel mitteilt. Dieser Tag wurde ins Leben gerufen, um Angehörigen der Mitarbeiter zu zeigen, an welchen Technologien in Donauwörth gearbeitet wird. Nun wolle das Unternehmen die Leistungen honorieren, die die Mitarbeiter während der Pandemie unter besonderen Umständen vollbracht haben.

Vollsperrung der B16: Umleitung über Mertingen nach Blindheim

Doch durch die hohe Zahl an Besucherinnen und Besuchern erwartet das Unternehmen und das Landratsamt Donau-Ries viel Verkehr. Um Unfälle durch schaulustige Verkehrsteilnehmer zu verhindern, sei die Vollsperrung der B16 an diesem Tag erforderlich, heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamts. Dementsprechend kann die Straße am Samstag, 17. September, von 7 bis 18 Uhr nicht genutzt werden. Eine Umleitung sei ausgeschildert und lautet wie folgt:

Zunächst werden die Verkehrsteilnehmer auf die B2 geführt in südliche Richtung. Nach Fendt Caravan führt die Umleitung über die zweite Mertinger Ausfahrt auf die Staatsstraße 2027. Die Verkehrsteilnehmer sollen dieser Straße über Lauterbach folgen. Danach führt die Umleitung über die Dillinger Kreisstraße 23 nach Blindheim. Von dort kann anschließend die B16 - auch in Gegenrichtung - wieder befahren werden.

Jörg Michel bittet alle registrierten Gäste, der Beschilderung zu den dezentralen Parkplätzen zu folgen, von welchen aus diese mit Shuttlebussen zum Werk gebracht werden. Da im Werk aus Sicherheitsgründen nur 35.000 Personen zugelassen sind, weist der Pressesprecher darauf hin, dass keine spontanen Besuche möglich sind. (AZ)

Lesen Sie dazu auch